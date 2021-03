live Juve-Porto, Taremi: "Non gestiremo lo 0-0, noi vogliamo vincere"

vedi letture

Mehdi Taremi, attaccante in conferenza stampa del Porto, parla alla vigilia della sfida contro la Juventus:

Qual è la sfida maggiore rispetto all'andata? E cosa deve fare il Porto per qualificarsi?

"Sfida importante, il Porto è una squadra importante. Si tratta di concentrarsi al massimo per 90 minuti e abbiamo una strategia per fare bene la partita. Faremo il possibile per passare il turno".

La Juve deve attaccare per forza. È un vantaggio per il Porto?

"Ogni partita è diversa, vogliamo fare del nostro meglio. Non importa ciò che è successo, ora pensiamo a questa cercando di vincere".

La condizione fisica farà la differenza?

"Siamo una squadra importante, è normale in queste situazioni giocare così tanto. Siamo motivati nell'affrontre il miglior giocatore del Portogallo (Cristiano Ronaldo) ma noi siamo una squadra importante".

Il Porto deve giocare per vincere?

"Noi vogliamo vincere, non vogliamo pensare a un pareggio o a perdere. Se pensiamo a questo abbiamo già perso. Abbiamo un buon piano, faremo del nostro meglio".

Dopo quattro partite senza gol potrebbe essere una buona partita per segnare

"Farò del mio meglio per la mia squadra, chiunque segnerà del Porto mi renderà felice. Io cerco di fare del mio meglio".

13.39 - Termina qui la conferenza stampa