live Juventus, Allegri: "Non è semplice tenere la testa sul campionato dopo il -15, bravi tutti"

23.00 - A margine della vittoria con la Salernitana, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è atteso nella sala stampa dell'Arechi per la consueta conferenza stampa post-partita. Come di consueto, TuttoMercatoWeb.com vi proporrà la diretta testuale con tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero.

23:07 - Ecco Massimiliano Allegri, comincia la conferenza stampa: "Venivamo da un punto in tre partite, per noi vincere era importante".

La Juventus è guarita nel gruppo-squadra?

"I ragazzi sono responsabili, possiamo raccontarci tante cose, ma credo che non era e non è semplice tenere la testa dentro al campionato dopo che ti hanno tolto 15 punti momentaneamente. Ci siamo dati degli obiettivi, ossia raggiungere chi ci sta davanti e poi andare nella parte sinistra della classifica. Poi c'è la Coppa Italia con l'Inter e l'Europa League. Stasera era importante vincere. Abbiamo 26 punti, nessuno si ricorda che ne abbiamo fatti 41 e saremmo terzi in classifica. Si guarda la classifica attuale".

Era importante il recupero di Vlahovic?

"Stasera non era semplice, era importante il recupero di tutti. Nell'ultima mezzora la Salernitana ha tirato molto in porta, potevamo fare meglio".

Un giudizio sulla Salernitana e su Nicolussi Caviglia.

"La Salernitana sta facendo un ottimo campionato perché è lontana dalle posizioni di fondo. Nicolussi Caviglia tecnicamente è molto bravo e molto caratteriale, viene da un lungo infortunio, è molto testardo ed è riuscito a tornare in Serie A".

Come sta Miretti?

"Non appoggia la caviglia, vediamo nei prossimi giorni".

Sui singoli.

"Di Maria se fa sempre 60' così sono contento, è un campione. Vlahovic sta tornando bene, intanto Kean ha avuto occasioni importanti. Ci vogliono tutti questi giocatori, è normale che bisogna migliorare nella gestione della palla. Giochiamo ogni tre giorni, quindi tutti sono importanti".

Sulla partita.

La Salenitana difende bene e riparte bene, non è semplice. Noi all'inizio non abbiamo mosso la Salernitana da una parte all'altra, rimanendo sempre sulla destra, poi quando l'abbiamo fatto abbiamo trovato l'imbucata".

23:13 - Termina la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.