Juventus, Pirlo: "Non possiamo più permetterci cali. Preoccupato per gli infortuni"

23:07 - Andrea Pirlo commenta la vittoria 3-1 contro il Sassuolo all’Allianz Stadium nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

23:33 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.



La vittoria di stasera un altro segnale?

"Sì lo è per noi perché dovevamo dare continuità dopo San Siro. Era importante continuare questa cavalcata. Abbiamo sofferto dopo l'1-0 per mancanza di concentrazione, pensavamo fosse finita. Se sei pigro vai incontro a questa situazione".

Si è arrabbiato per alcune leggerezze?

“L’ho detto ai ragazzi oggi ma lo rifarò domani. Non può più succedere, i momenti delle partite vanno gestiti in maniera diversa. Abbiamo questi cali di concentrazione che ci portano poi a subir gol”.

Preoccupato dagli infortuni? Come stanno Dybala e McKennie?

“Preoccupano le assenze. Valuteremo le condizioni sia di Dybala che di McKennie. Dybala ha avuto un problema al collaterale del ginocchio, McKennie aveva già sentito qualcosa ieri e oggi ha avuto di nuovo un fastidio ma valuteremo nei prossimi giorni”.

Questa partita settimane fa forse nell’avreste vinta…

“Le vittorie si costruiscono con il lavoro e con il sacrificio di tutti, abbiamo sbagliato già troppe volte. Dopo il Torino abbiamo capito che ci vuole concentrazione massima e voglia di portare a casa le vittorie”.

Mercoledì potrebbe giocare Chiellini?

“Mercoledì giocherà, sta meglio, si sta allenando con continuità. mercoledì avrà spazio per mettere minuti nelle gambe”.

Come mai non siete emersi con la superiorità?

“Abbiamo avuto le nostre occasioni già nel primo tempo. Poi siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poi lì devi gestire meglio senza forzare e facendoli correre da una parte all’altra cercando il varco giusto”.

Questo è il campionato più folle?

“Questo è quello più complicato per tante cose. Ci sono tante gare ravvicinate, non c’è stata preparazione. In più c’è questa pandemia che porta via giocatori all’improvviso e quindi devi stare attento a qualsiasi cosa. È così ovunque, ci dobbiamo adattare”.

23:41 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.