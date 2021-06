live L'Italia schianta la Turchia: Gunes: "Ci hanno dominati. Sono stati superiori"

Un ko pesantissimo quello della Turchia di Senol Gunes contro l'Italia di Roberto Mancini. Sconfitta per 3-0, la Nazionale turca ora dovrà rialzarsi contro Svizzera e Galles. Il ct parla in conferenza stampa dall'Olimpico.

"L'Italia è una grande squadra, ci aspettavamo un altro risultato. Ci hanno dominati, abbiamo perso il possesso palla troppe volte, hanno avuto tanti vantaggi e dopo aver preso il primo gol ci siamo distratti e abbiamo perso il controllo della partita. Tecnicamente posso solo dire che l'Italia è stata superiore. Non sono soddisfatto del risultato finale, mi aspettavo una gara migliore esteticamente. Nonostante il ko però l'Europeo va avanti: adesso cercheremo di rispondere, di reagire, preparandoci per le prossime due. Dobbiamo dimenticare in fretta questa gara, tra qualche giorno può esserci la svolta".

Sulla gara "Non siamo stati cinici, il primo gol ha cambiato le cose. Dopo la prima rete hanno sfruttato molto il fatto di aver sbloccato la partita. Spero che questa serata non si ripeta, abbiamo ancora due gare davanti. Fare un'analisi ora è difficile".