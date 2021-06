live L'Olimpico canta Notti Magiche. Mancini: "Mi ha fatto piacere tornare a quei ricordi"

L'Olimpico canta Notti Magiche e l'Italia sogna. Tre partite e tre vittorie, l'1-0 contro il Galles è l'ennesima prova di forza di una Nazionale che adesso si candida tra le grnadi favorite di Euro 2020. Il commissario tecnico, Roberto Mancini, parla in conferenza stampa dopo la vittoria.

Sui complimenti "Mi ha fatto piacere vedere che abbiamo cambiato otto giocatori e la squadra ha giocato bene. Meritava di segnare di più ma loro si difendevano bene, i ragazzi sono stati bravi".

Sulla partita "In undici contro dieci si sono solo difesi, non era facile neanche trovare spazio. Ci abbiamo provato ma non era semplice. E' abbastanza normale, può capitare. Poi siamo stati disattenti sui loro calci piazzati".

Sui giocatori di Sassuolo e Atalanta "I nostri ragazzi sono abituati a giocare così perché proponiamo questo gioco dal primo giorno, ci siamo arrivati. Poi ci sono altri che lo fanno, non hanno problemi quando lo fanno in azzurro".

Su Verratti e Locatelli "Qualcuno bravo non giocherà, è capitato anche con chi è rimasto a casa. Per noi è una sofferenza quando dovremo fare altre scelte".

Sugli ottavi "Adesso inizia un altro torneo. Se i ragazzi continuano così, sono felice, non chiedo altro".

Su Notti Magiche cantata dall'Olimpico "Mi ha fatto piacere, siamo tornati indietro di qualche anno in un momento straordinario. Eravamo più giovani. Per me è stato, il Mondiale del 90, coi tifosi, con l'amore per quella squadra, straordinario. Fu un peccato non vincerlo".