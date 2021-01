live Lazio, Inzaghi: "Luis Alberto sta bene. Gasperini? Ognuno dice ciò che vuole"

Mancano poche ore al secondo round tra Atalanta e Lazio, che domani si sfideranno nello sconto diretto con vista Champions. Una gara che il tecnico Simone Inzaghi presenterà alle 16.30 in conferenza stampa a Formello. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Inizia la conferenza di Inzaghi:

Con l'Atalanta vi conoscete a memoria, cosa dovrà fare la Lazio di diverso?

"La partita di mercoledì è stata ottima, per lunghi tratti abbiamo fatto meglio noi e avremmo meritato la qualificazione. Ma certe volte, contro alcuni avversari, devi commettere zero errori. Domani dovremo interpretarla come quella di Coppa Italia".

Come sta Luis Alberto?

"Ieri e oggi ha fatto due buone sedute. Rientra dopo dieci giorni da un'operazione, dovremo valutare ma le sensazioni sono buone".

Musacchio invece?

"L'ho voluto ed è pronto. Se non partirà dall'inizio, entrerà a gara in corso".

Che valore ha la partita di domani? Baratteresti la tua voce per i tre punti domani?

"Ho qualche problema, ma ho rispetto per voi. Già so che domani difficilmente potrò parlare dopo la partita, mi dispiace perché mi piace aver un confronto. Con l'Atalanta abbiamo vinto la partita più importante, la finale di coppa del 2019. Noi, insieme a loro, stiamo cercando di infastidire le prime cinque, che hanno altri budget e altri fatturati. Ora ricomincia il girone di ritorno, abbiamo fatto 34 punti ed è un discreto bottino, pensando anche alla qualificazione in Champions. Sappiamo però che nel prossimo girone dovremo fare qualcosa in più, c'è molta concentrazione per domani".

Come giudichi i continui riferimenti di Gasperini all'episodio da rigore nella famosa finale di Coppa Italia?

"Ognuno è libero di dire quello che pensa, io cerco di rimanere concentrato sulle cose su cui posso incidere".

Il mercato è chiuso?

"Ci serviva un difensore che tappasse il buco aperto da Luiz Felipe. Musacchio è un buon acquisto, è intelligente e ha voglia. Ci darà una grande mano".

Domani torneranno molti big come Leiva e Luis Alberto...

"Per noi sono giocatori importantissimi, ma abbiamo fatto bene anche mercoledì senza loro. Siamo molto rammaricati per non essere andati in semifinale: l'anno scorso ci è stata tolta per un'espulsione inventata, l'altro giorno è stata colpa nostra, perché abbiamo commesso errori individuali".

Qual è l'umore della squadra?

"Siamo delusi, volevamo la semifinale, forse l'avremmo meritata per quanto visto. Non sempre nel calcio va come dovrebbe. Siamo in un ottimo momento in campionato, vogliamo continuare così, serve una grande partita contro una squadra forte. Rimarranno a Roma Strakosha, Caicedo, Cataldi e Luiz Felipe, tutti gli altri verranno per fare una gara importante".

Finisce la conferenza stampa