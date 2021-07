live Lazio, Luiz Felipe: "Rinnovo? Voglio rimanere. Sarri uno dei migliori in Europa"

Seconda conferenza stampa del ritiro della Lazio. Dopo quella di Reina, questa mattina è il turno di Luiz Felipe che prenderà parola ad Auronzo alla fine dell'allenamento della mattina. Appuntamento alle 12.45: la diretta testuale su TuttoMercatoweb.com!

Ore 12.45 - Inizia la conferenza stampa di Luiz Felipe

Come stai? La caviglia?

"Sto bene, mi sono preparato in vacanza per fare un buon ritiro. Voglio essere pronto per la prima di campionato, vorrei fare una delle migliori annate da quando sono qui. Il mio obiettivo è vincere con la Lazio, fare tante partite e poi magari pensare alla nazionale brasiliana".

Quali sono le differenza tra la difesa a 3 e a 4?

"Penso che sia difficile all'inizio cambiare dopo cinque anni. Però ogni giorno stiamo lavorando con il mister sui movimenti. Prima di mister Inzaghi, quando ero in Brasile, giocavo a 4".

Un giudizio su Sarri? Che sensazioni vi trasmette?

"È uno dei migliori allenatori in Europa. Ci chiede di dare tutto in allenamento, sempre. Inzaghi qui ha vinto tanto, lo dobbiamo ringraziare, ma è il passato. Adesso dobbiamo concentrarci sulle richieste di Sarri".

Cambia giocare con Reina o Strakosha?

"I portieri ci danno una grande mano. Pepe ha più esperienza, ma anche Thomas ha dato tutto da quando è qui. Non cambia niente per me, chi gioca è una scelta del mister".

Hai sentito Acerbi?

"Si gli abbiamo mandato un messaggio, ora è in vacanza. Ci rivedremo a Formello".

Un commento sulle Olimpiadi: eri in rosa con il Brasile, poi hai deciso di non andare...

"Mi dispiace non andarci, ma ho dovuto fare una scelta. Non stavo al 100%, ho preferito rimanere qui e lavorare bene per fare la mia miglior stagione".

Come hai ritrovato Felipe Anderson?

"Quando arrivai, Felipe mi ha aiutò tantissimo. É un fratello per me, mi ha fatto piacere che sia tornato. Sappiamo quanto sia forte, in Premier ha fatto bene, adesso sono sicuro che farà grandi cose anche qui".

Il rinnovo a che punto è?

"La mia scelta è di rimanere qui, sto bene, questa maglia è speciale. Vorrei rimanere tanti anni. Ma di questo se ne occupa il mio procuratore, io penso al campo".

Ore 12.53 - Finisce la conferenza stampa.