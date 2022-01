live Lazio, Sarri: “Champions? Siamo ottavi, parliamo della Conference. Poi vedremo…”

vedi letture

La Lazio non sfrutta le tante indisponibilità dell’Atalanta e all’Olimpico non va oltre lo 0-0. Tra poco, nella sala stampa dell’Olimpico, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri commenterà la partita.

Terza partita consecutiva senza subire reti. È mancato coraggio oggi in attacco?

“Non sono d’accordo, ci è mancata solo la gamba oggi per i supplementari di martedì. Nelle situazioni decisive sulla trequarti non abbiamo avuto la brillantezza necessaria. Per il resto sono contento: squadra corta e ordinata, siamo anche usciti con qualità da molte pressioni avversarie. All’Atalanta mancavano tanti giocatori ma noi ne avevamo fuori 7 e due ce ne sono rientrati ieri. In più martedì abbiamo giocato 120 minuti, loro no”.

Nel finale non ha pensato a qualche cambiamento?

“Secondo te, dopo 5 mesi che lavoro su un modulo, a 5 minuti dalla fine cambio modulo. Che segnale avrei dato? Che domanda è?”.

Lei ha detto che la Lazio non corre per la Champions, Milinkovic oggi ha detto il contrario…

“Ho solo detto che adesso non siamo nelle condizioni di pensarci. Siamo ottavi, parliamo di Conference League. Oggi non ci sono i presupposti per parlare di Champions, se poi saliremo in classifica vedremo”.

Che differenza c’è con l’Atalanta?

“Loro vengono da un percorso pluriennale, hanno una grande identità e sono una squadra forte a livello europeo. Hanno qualcosa in più di noi ma nella singola partita ce la possiamo giocare. Noi stiamo facendo dei passi in avanti, siamo più compatti e riusciamo a giocare a due tocchi. Nell’ultimo mese sto vedendo grandi progressi, prima vivevamo di folate. La strada intrapresa è giusta. Oggi abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna se penso al palo di Zaccagni”.

Ore 23.45 - Finisce la conferenza.