live Milan a Dortmund, Pioli: "La partita pesa. Altoparlanti a Milanello? Così ci abituiamo"

vedi letture

Alla vigilia di Borussia Dortmund-Milan, Stefano Pioli è presente in conferenza stampa dalla pancia del Signal Iduna Park per presentare il match di domani alle 21:00, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su TMW.

Ore 19:00 | Comincia ora la conferenza stampa di Stefano Pioli.

Stamattina a Milanello si sono sentiti dei cori del Borussia Dortmund...

"Idea nata vedendo le partite del Borussia in casa, è nata pensando all'ambiente che troveremo per abituarci, preparando il match sia dal punto di vista tattico che ambientale, visto che probabilmente non sentiranno nemmeno la mia voce. Saranno preparati nei dettagli per domani sera".

È già una partita che può segnare? Pareggio negativo?

"Le partite vanno giocato con la mentalità giusta e la nostra è quella di vincere. È una partita importante per lo sviluppo del girone, ma mancheranno poi 4 partite e ci sarà spazio per tutti. È importante perché peserà, non sarà decisiva ma peserà. Per questo vogliamo impattarla bene. Non perdono in casa da quasi due anni e sappiamo cosa ci aspetta. Ma abbiamo fiducia noi".

Perché Reijnders da play?

"Il suo ruolo dipenderà dalle mezzali: se vorrò una mezzala più d'inserimento giocherà Musah, altrimenti Tijjani".

Il Dortmund gioca, ma fa anche giocare... Meglio per voi?

"Giocano un calcio offensivo e in due modi differenti, ma sempre con 5 giocatori offensivi. Concedono qualcosa? Può essere, ma dipenderà da noi. Dovremo interpretarla bene, con molta intelligenza e qualità tecnica. Le vittorie aiutano".

Adli in panchina?

"Chi te l'ha data questa indicazione? Ho quattro centrocampisti, vedrò chi schierare".

Leao è molto sorridente...

"Leao è sempre così, ma la maggior parte dei miei giocatori sono così. Professionalità assoluta, ma c'è la giusta serenità".

Ci sono diversi giocatori europei quest'anno...

"Ci stava col Liverpool all'esordio essere intimoriti, ma ora siamo pronti: sarà adrenalinico, elettrizzante, dobbiamo prendere energia".

Giocherà Pulisic?

"Domani giocherà la 50esima partita in Champions: è esperto, forte, darà il massimo per aiutarci".

Ha parlato molto con Theo durante il walk around...

"Theo sta facendo bene. Abbiamo parlato sulla posizione da prendere domani".

Ore 19:10 | Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.