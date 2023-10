live Napoli, Garcia: "Deluso dal risultato. Rigore? Meglio non parlare di episodi"

vedi letture

Il Napoli esce sconfitto dal match col Real Madrid, ma tra gli applausi del suo pubblico per la bella prestazione. Rudi Garcia, dopo il match del Maradona, a breve esprimerà le sue considerazioni in conferenza stampa. Diretta testuale, come di consueto, a cura della redazione di TMW.

Risultato giusto? Questa la prima domanda per Rudi Garcia: "Deluso del risultato, perchè non mi sembra giusto. Un pareggio vista la partita, le statistiche e i momenti della gara era più normale. Abbiamo iniziato benissimo, dopo il gol sul corner abbiamo preso gol su costruzione bassa. Questa è una cosa da fare, sbagliare fa parte del gioco, non è un problema. Mi è piaciuta di meno la riflessione della squadra dopo l'1-1. Abbiamo pressato alto e non abbiamo preso palle facendoci imbucare. All'intervallo abbiamo corretto l'errore, in questi momenti devi difenderti di più al centro e tenere palla sulle fasce. Ho dovuto ricaricare la squadra perché quando sei così vicino sul tabellone può succedere di tutto. Nel secondo tempo siamo stati aggressivi, il Maradona ci ha aiutato perché ha spinto i ragazzi e messo pressione agli avversari. Peccato, abbiamo preso un gol sfortunato su un corner che forse non c'era. Ancelotti parlerà del rigore e noi del terzo gol, quinidi meglio non parlare degli episodi. Sicuramente la sconfitta non è meritata".

Il Napli trova nuove certezze? "Mi è piaciuta soprattutto la reazione del pubblico alla fine della gara, dimostrano di essere tifosi che conoscono il calcio. E' sempre difficile perdere, contro il Berlio la doppia sfida sarà decisiva. Ci dobbiamo concentrare. Dobbiamo migliorare, nel momento fatto meno bene dobbiamo essere bravi a far passare il temporale perché i nostri giocatori con le qualità e il collettivo può fare bene".

Giocato alla pari col Real? La sconfitta si può spiegare con Bellingham e Vinicius? "Secondo me abbiamo giocato alla pari col Real, è una buona cosa. Dobbiamo credeerci e avere fiducia nei nostri mezzi. Quando giochi nei migliori club al mondo ci sono giocatori importanti, campioni del mondo, ma non è un problema di singoli stasera. E' più un fatto che potevamo fare molto meglio dopo l'1-1 e soffrire molto meno. L'importante di aver pareggiato e creduto nella vittoria".

Sarà difficile far tornare in panchina Natan e Ostigard? "Spero di avere la scelta, spero di ritrovare Rrahmani e Juan. La coppia Natan-Ostigard funziona molto bene. Sono contento delle loro performance, è molto meglio per il futuro della squadra".

Zielinski rigorista? "Non penso, come ho già spiegato di solito nelle squadre c'è la guerra per tirare i rigori. Per questo c'è una lista da seguire, se non c'è la voglia di seguirla c'è la scelta di cedere il rigore. Visto come ha calciato l'ultimo rigore Zielinski, sono felice che l'ha calciato di nuovo lui e l'ha fatto molto bene".

00.02 - Termina la conferenza stampa di Rudi Garcia.