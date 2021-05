live Parma, a breve la conferenza stampa di Roberto D'Aversa

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14.20 - Amiche ed amici di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa del tecnico del Parma Roberto D'Aversa, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per introdurci alla partita di domani contro l'Atalanta, quartultimo appuntamento della stagione. I crociati, per la prima volta quest'anno, giocheranno da retrocessi, motivo per cui il tecnico ducale potrebbe proporre qualche cambio. A breve le sue parole, che potrete seguire qui grazie alla nostra diretta scritta in tempo reale.