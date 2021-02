live Parma, Bani: "Pronto a giocare, mi sono allenato fino all'altro giorno"

17.20 - Amici ed amiche di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Mattia Bani, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore del Parma. Il difensore classe '93, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Genoa, è stato ufficializzato proprio nell'ultimo giorno della sessione, con la società che ha regalato a Mister D'Aversa quel rinforzo in difesa che aveva richiesto. A breve le sue dichiarazioni, che potrete seguire qui grazie alla nostra diretta scritta in tempo reale.

17.30 - Protagonisti della conferenza in leggero ritardo, ancora qualche minuto di attesa:

17.48 - Prende la parola Lucarelli: "Siamo qui a presentare due nuovi acquisti nel reparto arretrato che saremo sicuri ci daranno una mano. Sono ragazzi che conoscono il campionato, pronti, che sicuramente alzano il livello della retroguardia e ci auguriamo possano restare con noi anche nei prossimi anni".

Per Bani: Con che spirito arriva?

"Cerco di portare la mia esperienza. Dobbiamo ritrovare coraggio, quando giochi queste partite ci vuole anche spavalderia. C'è qualità, possiamo salvarci".

Sarà decisivo febbraio?

"Io penso che questo mese sia decisivo come gli altri, dobbiamo fare 27 punti e non possiamo permetterci di pensare ad una partita prima di un'altra. Fino all'ultima partita daremo battaglia".

Fisicamente è pronto?

"Si mi sono allenato fino all'altro giorno, sto bene".

Cosa manca al Parma?

"Del Parma ho visto l'ultima partita a Napoli e abbiamo fatto un'ottima partita. Va reso conto che si giocava contro il Napoli, che nel secondo tempo faticava ad uscire. Dopo bisogna aggiungere coraggio, spavalderia e magari fare una corsa in più dell'avversario che ti permette di vincere le partite".

Obiettivo personale?

"Penso che sia difficile ora pensare a livello personale. Abbiamo tutti un unico obiettivo, mantenere la categoria. Il singolo va messo da parte e dobbiamo far sì di uscire da questo momento e che vengano i risultati".

Il Bologna lo conosce bene, che partita si aspetta domenica? Quale può essere la chiave per ripartire?

"Mi aspetto una partita difficile perché col Bologna è sempre difficile. L'anno scorso ero dall'altra parte e il Parma è sempre un avversario ostico: abbiamo pareggiato noi all'ultimo e in una ha pareggiato il Parma nel recupero. Sono partite aperte, chi sbaglia meno porta a casa i tre punti. Sappiamo che queste partite durano fino alla fine, l'importante è non prendere gol e cercare una zampata anche all'ultimo".

18.00 - Termina la conferenza stampa di Mattia Bani.