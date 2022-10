live Pioli: "Difficile commentare su Tomori. Un episodio che ha scombinato tutto"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta dalla sala stampa di San Siro il ko contro il Chelsea per 2-0:

Ore 23,35, inizia la conferenza stampa

Come si commenta l'episodio del rigore e del rosso?

"E' molto difficile commentare. Le sensazioni dicono che l'approccio fosse quello giusto, poi quell'episodio ha scombinato tutto. E' stata una partita difficile e complicata, voglio ringraziare i tifosi che col loro tifo hanno spinto i giocatori. La parità numerica è durata troppo poco e quindi è stata una serata no".

Cosa pensa della serata dell'arbitro e delle sue scelte?

"Credo che l'arbitro questa sera non sia stato in una delle sue serate migliori, questo sicuramente".

Come sostituire Tomori alla prossima di Champions?

"Dovremo recuperare Kjaer, ma ci sono ancora due settimane... se così non fosse sposteremo Kalulu al centro. Ora pensiamo al campionato, ma non dimentichiamo che il girone è ancora nelle nostre mani. Con due vittorie potremo passare il turno, ora prepariamo nel migliore dei modi la trasferta di Zagabria perché sarà molto importante".

Come si lavora sulla squadra?

"La squadra è solida, sarà facile motivare i miei giocatori ma non ci sarà neanche bisogno perché già sappiamo quanto sarà importante già da Zagabria dimostrare di essere una squadra all'altezza di questa competizione".

Quali gli aspetti positivi che si porta via da questa serata?

"L'aspetto positivo è che la squadra ha avuto senso di sacrificio e responsabilità. Loro già palleggiavano bene, in superiorità numerica poi... Lo spirito e la voglia di aiutarsi mi sono piaciuti, ora testa al Verona e poi penseremo alla Dinamo Zagabria".

Ore 23.41, termina la conferenza stampa