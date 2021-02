live Roma, Fonseca: "Dzeko può tornare titolare in Europa"

14.30 - All'Olimpico finisce 3-0 per la Roma e basta la doppietta di Veretout nel primo tempo e il gol di Pedro nella ripresa per portare a casa la vittoria e il terzo posto in classifica in attesa di Inter-Lazio di questa sera. Tra poco Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa, seguite il live di TMW.

14.55 - Inizia la conferenza

Sulla partita

"L'identità della Roma è la stessa, ma sono due momenti diversi. Siamo entrati molto bene in campo, non è facile con una squadra come l'Udinese. Penso che abbiamo avuto. momenti quasi perfetti offensivamente. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene".

Quanto è importante non aver preso gol?

"E' molto importante, la Roma non concede molte opportunità agli avversari. Oggi abbiamo fatto una partita buona difensivamente".

Come mai la Roma non vince con le grandi?

"Quello che deve cambiare è il risultato. Con alcune grandi abbiamo fatto delle buone partite, come con la Juventus. Devo dire che la cosa più importante è fare i tre punti"

Dzeko tornerà titolare in Portogallo?

"Vediamo, è una possibilità. Sono sempre soddisfatto quando vinco".

15.00 - Termina la conferenza