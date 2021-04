live Roma, Fonseca: "Giochiamo per tornare in corsa per un posto Champions"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

20.00 - Termina Roma-Bologna all'Olimpico con il risultato di 1-0 per i giallorossi. Decisiva la rete di Mayoral nel primo e tre punti conquistati per la squadra di Fonseca. Di seguito le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa.

20.26 - Inizia la conferenza

"Abbiamo cambiato molti giocatori ed era importante far riposare i calciatori più utilizzati. Era fondamentale anche vincere. Non abbiamo fatto un gran primo tempo, siamo andati in difficoltà nella pressione uomo contro uomo, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio. Quello che mi è piaciuto è che abbiamo vinto".

Quali risposte ha avuto per giovedì da Mkhitaryan?

"Vediamo, da ora inizierò a pensare alla gara con l'Ajax. Miki ha fatto solo un allenamento con noi e ha giocato oggi 30 minuti. Vediamo come si allenerà poi decideremo".

Con l'Ajax sarà più importante segnare o difendere?

"Tutte e due. Penso che se una squadra pensa solo a difendere il risultato poi le cose non possono andare bene. Non possiamo solo difendere il risultato. E' molto importante fare il gol".

La Roma merita la posizione che ricopre?

"Noi stiamo giocando per ritornare in lotta per la Champions. In questo momento la squadra ha capito che è vincere le prossime partite per rimanere in questa corsa".

20.30 - Finisce la conferenza stampa