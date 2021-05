live Roma, Fonseca: "Prestazione convincente. Mourinho? Con lui nessun problema"

20.10 - La Roma chiude 5-0 la pratica con il Crotone trovando le reti tutte nella ripresa e riconquista il settimo posto dopo la vittoria di oggi a pranzo del Sassuolo. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa:

20.17 - Inizia la conferenza

"Era importante vincere e fare tre punti. Dopo il successo con il Manchester era importante per me giocare bene e fare una prestazione convincente. Abbiamo avuto la possibilità di far giocare i giovani".

I giovani si ricorderanno di lei?

"Loro stanno giocando perché hanno qualità e hanno fatto un buon lavoro. Le mie parole sono rivolte a mister De Rossi che li ha preparati bene e che in questo momento stanno giocando bene".

Sul settimo posto

"Come sempre dobbiamo pensare alla prossima partita. Con l'Inter dobbiamo giocare per vincere, così come nelle altre. Era importante vincere oggi e lo sarà anche nelle prossime".

Che Roma lascia a Mourinho?

"Non faccio questi commenti.

Vi siete sentiti con Mourinho?

"Sì, come ho detto Mourinho è stato corretto con me. Abbiamo un buon rapporto, non c'è alcun problema".

20.20 - Termina la conferenza