Roma, Fonseca: "Vincere l'Europa League? Ora pensiamo al Milan"

23.00 - La Roma stacca il pass per gli ottavi di finale e domani a Nyon conoscerà l'avversaria degli ottavi di finale dell'Europa League. Ora la testa dei giallorossi andrà alla sfida di domenica con il Milan. Di seguito le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa:

23.30 - Inizia la conferenza

"Era importante avere un giusto atteggiamento e la squadra lo ha avuto per vincere una partita contro una squadra forte".

El Shaarawy può partire titolare con il Milan?

"Non ho pensato alla sfida con il Milan. Conta solo recuperare i giocatori che hanno giocato di più"

Veretout da esterno ha fatto bene, è il prototipo del centrocampista moderno?

"Non lo so. Io so che è importante per la squadra e ha fatto questo sacrificio giocando bene".

Le piacerebbe incontrare lo Shakhtar agli ottavi?

"Sono tutte squadre forti. Lo Shakhtar è tra le più forti, non ho pensato a una squadra per domani. Vediamo quello che succede".

Se Kumbulla non dovesse farcela, chi tra Spinazzola e Karsdorp ha fatto meglio in quel ruolo?

"Vedremo. Abbiamo altre possibilità in questo momento. Non ci ho ancora pensato"

Vi sentite un candidato alla vittoria?

"Come ho detto sempre, pensiamo partita dopo partita. Ora guardiamo al Milan. Sappiamo che in questo momento tutti sono forti, il prossimo obiettivo è la prossima eliminatoria".

Termina la conferenza