live Roma, Mourinho: "Abbiamo giocato bene, risultato importante per la classifica"

Successo esterno per la Roma che grazie ad una doppietta di Arena-Gyan ha superato il Genoa. Fra pochi istanti il tecnico giallorosso José Mourinho analizzerà la sfida del "Ferraris" in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.40 - Inizia la conferenza stampa di Mourinho.

Ci racconta la storia di Felix che doveva andare in nazionale e poi ha deciso di rimanere ad allenarsi a Roma?

"E' stata una decisione basata sulla consapevolezza che bisogna imparare e lavorare tanto. Lui vuole ovviamente andare nella sua nazionale ma ci vuole andare con uno stato di maturità importante. Vuole lavorare fino alla fine della stagione e non vuole perdere l'opportunità di stare con noi. E' stata una richiesta sua. Un giocatore deve avere l'opportunità di fare quello che lui pensa sia la cosa giusta da fare. E secondo me era la cosa giusta da fare: lavorare con noi con tranquillità e crescere. Un giorno la sua nazionale avrà un giocatore prodotto finito e non come adesso, un giocatore che deve imparare".

Quanto pesa questa vittoria?

"Se oggi non vincevamo questa partita ci sarebbe stata grande frustrazione per come abbiamo giocato. Sarebbe difficile dire che abbiamo giocato molto bene senza aver vinto ma la verità è che, anche senza quei due gol, la squadra ha giocato molto bene. Il risultato diventa importante per la classifica. Qualche risultato negativo non è un dramma ma eravamo in un momento di difficoltà e volevamo tornare all'Olimpico giovedì con una faccia diversa. Giovedì sarà una gara decisiva per la qualificazione e vincere questa partita oggi ti dà uno stato d'animo diverso".

La posizione di Mkhitaryan più bassa rispetto al solito può rappresentare un valore per la Roma?

"Sembrava che Mkhitaryan nelle ultime due settimane fosse diventato un giocatore scarso. Ho letto che c'è un problema con lui, che avevamo litigato. Oggi lui è stato il migliore in campo e sicuramente domani la storia sarà diversa. Io ieri ho detto che il lavoro della settimana è andato tutto nella spazzatura però non era vero: l'unico cambio che ho fatto è che non ha giocato Cristante ma Veretout in mezzo e Mkhitaryan più indietro. Ho pensato con Veretout, Mkhitaryan e Pellegrini a centrocampo, se fosse stata una partita in cui noi tenevamo palla, l'avversario non l'avrebbe mai vista. Se fosse stata una partita dove l'avversario tiene il pallone e noi la perdiamo spesso, saremmo stati in difficoltà perchè nessuno dei tre è un giocatore di forza fisica. Ho pensato che avremmo potuto far bene così e Mkhitaryan ha tutto, ha esperienza, tecnica e condizione fisica e si è visto nel primo gol. Quello che è stato più importante è stata la sua forza psicologica perchè ho capito già che a Roma non è facile: un giorno sei incredibile e l'altro sei scarso. Per me la sua forza è la sua personalità perchè a centrocampo ha fatto una grande partita".

Ci può essere posto Zaniolo in questo schema?

"Questo schema non era questo che voglio sviluppare con la squadra. Abbiamo adattato El Shaarawy che ovviamente non è un terzino ma un'ala molto offensiva per cercare di equilibrare la squadra che è squilibrata in questo momento con i tanti problemi che abbiamo. Il problema non è Zaniolo. Io però sono contento. Con il tempo per lavorare e per sviluppare lo vedo anche come uno dei due attaccanti perchè lo può fare. Quando ho messo Felix, ho pensato a lui e Nicolò insieme però ho visto il Genoa che si abbassava e c'era poco spazio per giocare quindi non era una partita per Zaniolo. Lui ha bisogno di spazi. Non c'è nessuno problema. Giovedì o domenica sicuramente giocherà. Non c'è nessun problema. Questa settimana ho letto problemi con Mkhitaryan, con Zaniolo e con tutti. Dopo, quando abbiamo segnato il primo gol, in panchina sembrava che avessimo vinto la Champions. Roma è divertente però basta leggere le c...te".

23.51 - Termina la conferenza stampa di José Mourinho.