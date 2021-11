live Roma, Mourinho: "Fischi dell'Olimpico? Non li ho sentiti. Abbiamo bisogno della sosta"

23.05 - All'Olimpico finisce 2-2 tra la Roma e il Bodo/Glimt la quarta gara del girone C che conferma i norvegesi al primo posto in classifica. Di seguito le parole di Mourinho in conferenza stampa:

23.21 - Inizia la conferenza

Cosa ne pensate dei fischi alla squadra?

"Non li ho sentiti, ero concentrato sulla partita. Non sono lì per giudicare o sentire".

Sugli errori arbitrali

"Senza Var o con Var con noi non cambia niente".

Cosa non ha funzionato oggi?

"Loro hanno fatto due tiri e due gol, noi abbiamo fatto due gol e c'erano 2 rigori netti. Poi abbiamo avuto 4-5 chance ancora per segnare. Era una partita che meritavamo di vincere. Due rigori non concessi vanno sopra tutto quello che possiamo analizzare. Loro sono una squadra organizzata, ma non avevamo problemi tattici per controllare la gara. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, arriviamo in zone di pericolo e sta mancando il genio, la tecnica che decide. Il gol di El Shaarawy è un po' contraddittorio con questo tipo di situazione che abbiamo avuto. Chi sta giocando davanti non è in grande forma. Karsdorp è sempre stato aperto a destra, lo stesso El Shaarawy a sinistra. Ci sta mancando quel genio che arriva quando c'è fiducia. Il problema è solo il risultato che non ci piace. Non ho sensazioni collettive negative. Per me Ibanez sta giocando benissimo. Solbakken se lo è messo in tasca. Ibanez sta dominando, gioca semplice ed è pericoloso quando va in attacco. E' in buon momento, ma abbiamo bisogno di giocare domenica e di due settimane di stop. Ora c'è bisogno di un break perché non siamo in grande fiducia".

La soluzione con Cristante in difesa può essere riproposta?

"Quando la rosa è così, dobbiamo essere preparati per utilizzare giocatori per chiudere gli spazi. Oggi ho deciso di non far giocare Calafiori perché Vina è infortunato. Ibanez lì poteva chiudere come ha fatto Solbakken. Dopo il centrale lo poteva fare Cristante perché avevamo bisogno di qualità nell'uscita del pallone. Non è però un difensore centrale, in questo tipo di rosa è importante avere gente che possa giocare di qua e di là".

Cosa pensa della gara del Bodo?

"Oggi non mi è piaciuto. Ha fatto una partita diversa dove noi abbiamo avuto opportunità e loro hanno segnato due volte con due tiri. Si erano organizzati per non perdere la partita, guadagnando tempo. Hanno avuto la fortuna che gli arbitri non sbagliano mai a favore nostro. Meritavamo di vincere, ma è un buon risultato per loro. Complimenti".

23.34 - Termina la conferenza