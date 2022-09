live Sampdoria, Giampaolo: "Tre partite: la nostra, quella del Milan e quella dell'arbitro"

vedi letture

23.18 - Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris" per analizzare la sfida contro il Milan. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.23 - Inizia la conferenza stampa di Marco Giampaolo.

Gara difficile e tirata dove la Samp è stata in partita. E' successo di tutto.

"E' vero che è una partita difficile e tirata perché la posta in palio era alta. Io penso che dopo l'espulsione di Leao l'arbitro l'abbia gestita male, molto a senso unico come se dovesse rimettere a posto le cose. Non mi è piaciuto l'arbitraggio, anche con un senso di sfida e quando fai così gli animi si surriscaldano. Al di là dei valori del Milan e di quello che rappresenta. La mia espulsione è giusta per proteste in virtù di quella che è stata la direzione arbitrale. Il Milan si prende quello che si deve prendere. Non c'è bisogno".

Ritiene giusto il secondo giallo a Leao?

"E' come il calcio di rigore assegnato al Milan. Era rigore? Ora se si muove una foglia in area è tutto più complicato. E' giusta l'ammonizione alla fine a Leris? No. Se non metti le mani, come proteggi la palla? Ci sono state tre partite: la nostra, quella del Milan e quella dell'arbitro. E giudicatele".

In difficoltà contro il Milan?

"Il Milan mette in difficoltà tutti. Al cospetto la Samp ha fatto una buonissima partita. Glieli riconosciamo i meriti al Milan. E' una partita persa maldestramente, dopo l'espulsione eravamo in pieno controllo. Una palla buttata lì ed è calcio di rigore. Cos'è il Milan? Non si fa prendere dalla disperazione. E' capace a gestire questi momenti. L'arbitro gli ha anche dato una mano".

Cosa è mancato per fare il risultato?

"L'ho detto prima. In alcune situazioni si poteva gestire meglio. Potevamo avere un'inerzia migliore in quella parte di secondo tempo. Abbiamo tentato di giocare e fare un passaggio in più, nelle situazioni a metà ritengo si poteva fare meglio. La Samp ha fatto il massimo che poteva fare al cospetto di una squadra che sa gestire i momenti".

Step successivo è alzare il livello in trasferta?

"Ci misureremo. Le partite stanno lì e ci misureranno. Parliamo di quella di oggi".

Pussetto cosa può dare all'attacco?

"E' una seconda punta e quindi ne avevo due in panchina. Quagliarella e Gabbiadini, è entrato uno e poi è entrato l'altro. E' il gioco dei ruoli. E' arrivato da una settimana e spero ci possa dare una mano".

Dopo il rosso a Leao come mai ha aspettato così tanto a passare al 4-3-1-2?

"Col senno di poi non ci so ragionare. Dopo è facile".

Come giudica la prova di Villar in fase di non possesso?

"Vieira fino ad oggi aveva fatto delle buonissime gare. Ho ritenuto di far giocare Villar che ha fatto una buona gara. Deve capire come muoversi collettivamente ma la palla la sa giocare. Non è stata una bocciatura per Vieira che è stato sempre fra i più positivi. E' stato un lanciare Villar in una partita così importante perché queste partite importanti le sa giocare".

Gabbiadini e Djuricic?

"Vediamo quando giochiamo con le due punte, sta meglio. Novanta minuti è dura. Djuricic è un giocatore forte, sa giocare a calcio. E' arrivato con i crampi ma si capisce perché. Perché ha fatto lo stesso percorso di Villar, Winks e Pussetto, che si allenavano in differenziato nelle loro squadre di appartenenza".

La Samp secondo te è un po' vittima sacrificale e paga una situazione societaria difficile?

"Non vogliamo essere vittime. Giudico la direzione arbitrale dall'espulsione in poi. Io rispetto la classe arbitrale. La società fa la società io l'allenatore. Arrivederci".

23.36 - Termina la conferenza stampa di Marco Giampaolo.