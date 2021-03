live Sampdoria, Ranieri: "Meritavamo il pareggio. Non abbiamo demeritato"

14.30 - Alla Sampdoria non basta il momentaneo pareggio della prima frazione di gioco per portare a casa qualche punto da Bologna. I blucerchiati, infatti, escono sconfitti per 3-1 dai padroni di casa nel match inaugurale di questa domenica di campionato. Il tecnico dei liguri, Claudio Ranieri, siederà tra pochissimo in sala stampa per raccontare la sfida. Segui su TUTTOmercatoWEB.com le dichiarazioni in diretta dell'allenatore doriano.

14.51 - Inizia la conferenza di Ranieri

Una sua analisi dell'incontro?

"Fino al 3-1 loro eravamo stati noi più pericolosi, quindi oggi ci stava anche un pareggio a mio parere. Siamo stati ingenui in difesa, è un peccato perché non meritavamo la sconfitta".

Sui due gol ci sono stati due episodi che l'hanno fatta innervosire?

"Si c'erano due punizioni concesse a loro, ma che erano a nostro favore a mio parere".

Oggi è mancata un po' di freschezza?

"Noi abbiamo avuto due belle occasioni co Janckto e Damsgaaard anche verso la fine, quindi non ci è mancata la freschezza. Abbiamo lottato con volontà fino alla fine della gara e di questo sono contento".

I numeri dicono 29 tiri a favore della Sampdoria. Perché non siete riusciti a concretizzare?

"A volte gira male... Basta vedere come abbiamo preso i due gol. Un demerito è quando non si tira in porta, oggi invece dovevamo essere più lucidi e più sereni, ma ci siamo sempre arrivati a tirare, quindi peccato".

14.55 - Termina la conferenza