LIVE TMW - Semak sfida la Juventus: "Ma non ho chiesto consigli e segreti a Spalletti"

live Semak sfida la Juventus: "Ma non ho chiesto consigli e segreti a Spalletti"

vedi letture

Meno uno alla sfida tra Juventus e Zenit San Pietroburgo, in Russia: terza della fase a gironi di Champions League, i bianconeri sono a punteggio pieno e affronteranno la formazione di Sergej Semak che parla in conferenza stampa.

Seguila live su Tuttomercatoweb.com.

Sulle condizioni di Rakitskyi "Stanno tutti bene: tranne Ozdoev, tutti sono in gruppo".

Sulla gara con la Juventus rispetto a quella col Chelsea "E' difficile prevedere come sarà la gara contro la Juventus, si tratta di una gara dura e complicata per noi. Giocano bene in entrambe le fasi e raggiungono sempre risultati: faremo del nostro meglio, ci prepariamo e alleniamo per fare punti".

Sullo schema "Si parla sempre del modo di giocare, non è diverso: lo staff farà degli accorgimenti su alcuni aspetti importanti".

Sulla Juventus "Rappresentano una macchina da risultati, il loro gioco è aggressivo, attento nei dettagli in difesa e in attacco giocano bene così come in contropiede. Tutto è studiato per fare risultati".

Sui singoli della Juventus "Mi piacciono diversi giocatori: Morata, Bonucci e Chiellini. Giorgio è l'anima della Juventus, non puoi non nominarlo".

Sulle frasi di Lovren sui problemi in attacco dello Zenit "Quel che penso di Dejan è che con lui non ci sono problemi. In una stagione c'è chi gioca meglio o peggio, dipende dal momento. Diciamo che in allenamento la squadra finalizza male e allora anche in partita sbaglia. Contro l'Arsenal Tula c'è stato un errore grave e abbiamo preso gol. Bisogna far più gol, una rete non basta e non è sufficiente come potrebbe esserlo per la Juventus".

Sulla partita "Potrebbe esserci qualcuno scontento anche per il pari, per questo non ci sbilanciamo. Vedremo domani come andrà".

E' una gara decisiva? "Dopo le ultime due sconfitte stiamo comunque bene. Dobbiamo pensare alla Juventus facendo del nostro meglio. In classifica in Champions la Juve sta bene, ha vinto le prime due ed è in posizione ottimale. Noi dobbiamo fare del nostro meglio, questa sarà molto importante per recuperare".

Ha sentito Spalletti prima della partita? "No, non ci ho ancora parlato ma sono felice per lui: Luciano è una persona e un tecnico meraviglioso. Sono attento a quel che sta facendo, seguo i suoi successi. Ne parleremo forse, ma abbiamo materiale già pronto per la gara di domani".

Finisce qui la conferenza stampa di Sergej Semak