Spezia, giornata storica: a breve la presentazione del presidente Robert Platek

11.50 - Giornata storica in casa Spezia, a poche ore dalla partita contro il Torino che vale più che una stagione. Tra pochi minuti, dall'NH Hotel di La Spezia, il presidente americano Robert Platek si presenterà alla stampa, tre mesi dopo aver acquistato il 100% dello Spezia Calcio dall'ex patron Gabriele Volpi. L'americano, arrivato in Italia negli scorsi giorni, per la prima volta incontrerà la stampa prima di assistere, nel pomeriggio, alla sfida del "Picco" contro i granata. A breve l'inizio della conferenza, che potrete seguire qui in tempo reale grazia alla diretta scritta di TUTTOmercatoWEB.com.