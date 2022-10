live Torino, Juric: "Ci tengo alla coppa Italia, se passiamo con il Milan diventa bella"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

23.10 - Il Torino si rialza e riscatta la sconfitta nel derby: il 4-0 contro il Cittadella permette ai granata di ritrovare un successo che mancava dal 5 settembre e di accedere agli ottavi di finale di coppa Italia, dove ad attenderli c'è il Milan. A breve, dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric commenterà la vittoria di questa sera. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.23 - Comincia la conferenza di Juric

Avete concesso troppo al Cittadella?

"Sono una squadra molto tosta, che da anni gioca con questo modulo e non è facile affrontarli. Abbiamo avuto poco tempo per prepararli, ci sono poche squadre che giocano così con tre attaccanti. Abbiamo concesso, a volte è anche giusto e non prendere gol"

Ci si aspettava un turnover maggiore

"Ho cambiato i difensori tranne Schuurs, sono sei giocatori. Ci tengo alla coppa Italia, già adesso contro il Milan può diventare una bellissima giornata: se fai una bella partita e passi il turno, diventa bello. C'erano tanti giovani in campo, voglio che si crei un bello spirito e un po' più di malizia"

Come mai non ha giocato Ilkhan?

"Al momento Adopo mi può dare di più. E' una scelta tecnica, è ciò che vedo negli allenamenti. Ma non è una bocciatura per Ilkhan, è un 2004. E poi noi siamo la squadra dei nani, oggi no però perché avevamo Zima, Buongiorno, Pellegri. Se ci siamo tutti, con Aina, Lazaro, Linetty, Rodriguez oltre agli attaccanti, sono piccoli. Adopo ce l'ha e Ilkhan no. Noi sui piazzati abbiamo fatto poco, non abbiamo grandi battitori anche se Lazaro sta migliorando. Con giocatori di stazza possiamo anche diventare più pericolosi: i calci piazzati sono determinanti, noi lì siamo carenti"

Quanto è soddisfatto del terzetto difensivo?

"Spero siano il futuro. Abbiamo Rodriguez e Djidji che sono fantastici, ma guardo questi tre che sono giovanissimi e con un po' di esperienza. Manca qualcosina, tipo il passo di Djidji, ma sui calci piazzati ti danno tanto e hanno una grande mentalità. Devono crescere, ma spero che saranno il futuro del Toro"

Come ha visto Ricci e Vojvoda?

"Ricci deve ritrovare la forma, è stato tanto fuori e poi ha avuto la febbre con antibiotici, ma è un ragazzo splendido. Vojvoda discretamente bene, può fare meglio"

Quanto serve Pellegri?

"Se hai un attaccante forte, gioca. Altrimenti pensi ad altre situazioni. Pellegri ha sofferto tanto per gli infortuni, le cicatrici non gli permettono la continuità del lavoro. Il gol dà sicurezza ed entusiasmo, spero che sia una ripartenza sua"

Dopo il derby era dispiaciuto, oggi i tifosi l'hanno tirata su di morale.

"Il mio sbaglio è parlare con voi (ride, ndr). A volte è meglio dire poco e andare a casa. Io condivido con voi, altrimenti diventa tutto più triste. A me passa, quella sera ero depresso e poi due giorni ero carico e insultavo tutti. Non era una mia intenzione andare contro il presidente: ero incazzato un po' con tutti, ma perché voglio risolvere le cose. E non mi dovete prendere troppo sul serio"

Come giudica Singo?

"Deve ritrovare la forma, può fare meglio. Aina sta facendo molto bene, è il miglior Aina che abbiamo visto e Aina deve riconquistarsi il posto"

Ore 23.33 - Termina la conferenza stampa di Juric