Torino, Juric: "Non è stata una grande partita. La formazione? Scelte logiche"

Partita sofferta dal Torino. Lo Spezia ci ha messo più corsa.

"E' stata una partita dura e tosta, sbloccata con un tiro da fuori. Abbiamo attaccato e creato e non l'abbiamo messa dentro. C'è da migliorare a livello tecnico, non so quanto sia possibile ma c'è da farlo".

Praet troppo timido?

"Bisogna essere molto tranquilli nelle valutazioni, Praet da titolare ha giocato solo a gennaio e ha avuto tanti problemi fisici. Quando hai questi giocatori lo metti in preventivo. L'ho fatto giocare ma non era al massimo, ci vorrà tempo sia per lui, che per Belotti e altri per migliorare. Spiccano le prestazioni positive di Belotti e un po' meno di Praet".

Tante assenze. Ha giovato allo Spezia?

"Non bisogna attaccarsi alle assenze. Ho avuto una sensazione di una partita non bellissima, ma ho avuto sensazioni di tanta volontà di pareggiare. Ci mancano tante cose, dobbiamo crescere con serenità e migliorarsi. Tecnicamente bisogna migliorare, su cross, passaggi, a volte lo troviamo e oggi un po' meno".

Se la aspettava così la partita?

"Lo Spezia ha sbagliato solo con la Fiorentina, per me sono pieni di buoni giocatori, di gente di gamba, veloce, tecnica, con buona panchina. Non li abbiamo sottovalutati, dopo due anni che arriviamo a salvarci all'ultimo non sottovaluti nulla. E' stata una partita tosta, potevamo fare di più ma non siamo riusciti".

Cambierebbe formazione col senno di poi?

"Penso che le scelte siano state logiche, vedendo infortunati e squalifiche. La novità era Rincon che si sta allenando alla grande per mettersi a posto. Rodriguez è stato il migliore, ha fatto una grande partita. Ho notato che c'è un po' di disuguaglianza nelle prestazioni individuali rispetto alla partita di sabato. Penso sia dovuto a quello che dicevo prima, che alcuni possono dare di più se stanno bene".

Baselli non ha convinto.

"Sono domande a cui è difficile rispondere, umanamente. Tutti i ragazzi si allenano bene, veramente, poi è chiaro che non è facile non giocare mai ed entrare in situazioni da valutare bene. Non metterei croce su Baselli, è chiaro".

Quanto le brucia la sconfitta?

"Era uno step importante, abbiamo fatto tante partite ad alti livelli che ci sono girate male. Sapevo fosse una gara tosta e dura, pensavo di avere più qualità ma come ho detto, c'è tanto da lavorare. Sono sereno, lo metto in preventivo, e in certe situazioni vorrei migliorare un po' prima. Quando mancano certi giocatori si nota".

