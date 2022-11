live Torino, Paro: "Sul gol dell'1-1 ho visto una sbracciata di Orsolini a Lukic"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

14.45 - Matteo Paro, allenatore in seconda di Ivan Juric, è atteso in sala stampa per la consueta conferenza post partita al termine del match tra Bologna e Torino. I granata, nonostante il momentaneo vantaggio conquistato grazie al calcio di rigore realizzato da Lukic, escono sconfitti dal Dall'Ara. Noi di TUTTOmercatoWEB.com riportiamo qui in diretta il live della conferenza.

15.05 - Inizia la conferenza.

Sfortuna per l'infortunio di Pellegri ma nel primo tempo avevate fatto bene. Cos'è successo nella ripresa?

"Nel secondo tempo eravamo abbastanza in controllo, abbiamo creato situazioni pericolose ma siamo calati nella gestione della palla. Abbiamo sbagliato alcune situazioni difensive e il Bologna, grazie ai giocatori di qualità che ha, ci ha puniti. Abbiamo pagato i nostri errori".

Il Bologna l'ha vinta anche con i cambi, mentre a voi i cambi effettuati non hanno portato quello che vi aspettavate...

"Il Bologna ha messo dentro giocatori di qualità, e avevano più energia. I nostri cambi potevano fare meglio, ma questo valeva già prima per quelli in campo".

La sua lettura sull'azione del secondo gol. Il contatto Orsolini-Lukic?

"Dal campo io ho avuto la sensazione di una sbracciata, in altre situazioni questi contatti vengono fischiati. Secondo me sono situazioni da valutare, ma sicuramente gli arbitri lo avranno fatto".

La grande intensità con cui giocate le partite vi porta, in negativo, ad avere un calo nei minuti finali?

"Siamo consapevoli che questo può accadere, ma questo tipo di gioco ci da anche grandi vantaggi nell'arco di 90'".

Come l'innesto di Orsolini ha cambiato le vostre dinamiche difensive?

"L'ingresso di Orsolini era una situazione che avevamo preparato, sapevamo che tipo di azione poteva fare. Sul gol sicuramente dovevamo fare meglio, ma era una situazione di cui eravamo a conoscenza".

Juric?

"Non l'ho ancora sentito".

L'esame di maturità a cui alludeva Juric ieri possiamo dire che è stato totalmente fallito?

"Si, perché avevamo la partita in mano e potevamo fare sicuramente meglio sia a livello di gioco che a livello difensivo".

Nel secondo tempo si è visto un Toro di 'fantasmi' con poca incisività in attacco e incapacità di fermare le corse altrui. Rispetto alla partita col Milan che cosa è mancato?

"Nel secondo tempo secondo me eravamo più precisi, abbiamo rubato dei palloni, ma a livello di gioco non abbiamo fatto bene. In fase offensiva quando gestisci male la palla crei meno situazioni e in fase difensiva abbiamo commesso degli errori che ci hanno punito. Siamo calati di intensità e questo calo ha evidenziato i nostri limiti".

C'è stato anche un problema di spirito, animo e compattezza? Le condizioni di Pellegri?

"Pellegri non sembra niente di grava, ha subito una distorsione della caviglia sinistra e sarà valutato nelle prossime ore. Sulla questione dello spirito io non ho percepito questa mancanza totale di compattezza. I giocatori hanno fatto meno bene su determinate situazioni ma credo che ci fossero comunque la volontà e lo spirito giusti"

15.15 - Termina la conferenza stampa.