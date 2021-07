live Venezia, Daan Heymans: "Ho scelto il Venezia come club, non per la serie A o B"

vedi letture

10:40 Amici ed amiche di TUTTOmercatoWEB, tra pochi minuti comincerà la conferenza stampa di Daan Heymans trequartista belga classe 1999, acquistato dal Venezia nello scorso mese di maggio dal Waasland-Beveren, che nella prossima stagione cercherà di ottenere la salvezza in Serie A con il club lagunare.

11:05 inizio della conferenza

Parla Daan Heymans: "Dal primo di giugno ho cominciato il corso di italiano, ora lo parlo poco, ma per la prossima conferenza voglio parlare solo in italiano".

Ciao Daan, come si è svolta la trattativa che l'ha portata al Venezia?

"Ho avuto molti contatti con i club italiani, uno di questi era il Venezia, per me è fondamentale avere delle buone sensazioni per capire come il club lavora e come vive la città. Il club è riuscito a permettere una mia visita alla città e in quel giorno abbiamo parlato. Io non ero venuto con l'obiettivo primario di firmare il contratto, ma quando sono arrivato qui quel giorno ho capito che poteva essere veramente la mia prima grande occasione di giocare in un campionato importante e ho deciso di firmare il contratto con il Venezia".

Quali sono le sue caratteristiche, come le piace giocare?

"Mi piace concludere e giocare negli ultimi sedici metri, sono un giocatore al quale piace giocare di squadra e cercherò di dare il massimo per questo club".

Lei ha firmato il contratto quando il Venezia era ancora in serie B, nei Playoff ma comunque nel campionato cadetto. Adesso che il club è in serie A cosa pensa?

"Quando ho firmato il contratto non ho pensato alla serie A o alla Serie B, ma ho pensato che il calcio italiano per me era un grande step rispetto al massimo campionato belga. Il club mi ha subito accolto benissimo tant'è che già nel match dei playoff con il Chievo ero in tribuna a festeggiare la vittoria dei compagni".

In passato ha già giocato con Francesco Forte che nella prossima stagione sarà tuo compagno di squadra? Ha già avuto modo di conoscere i compagni di squadra?

"Con Francesco ho già giocato in Belgio e mi sono trovato molto bene perché è un bravo ragazzo e siamo molto amici, tra l'altro quando ho firmato ci siamo telefonati per salutarci e parlare un po' insieme. Nei prossimi giorni andrò a cena con alcuni compagni di squadra, ho già parlato con il mister e abbiamo ben chiaro quale sia l'obbiettivo di questa stagione".

Pensa che la Nazionale belga possa essere un suo obiettivo per le prossime stagioni?

"Questa è una nazionale molto forte, ma sicuramente nei prossimi anni ci sarà un cambio generazionale e cercherò di dare il massimo per guadagnarmi il mio spazio anche lì".

Paolo Poggi Parla di Daan Heymans: "Noi lo abbiamo preso perché è un giocatore giovane, promettente e con molto talento, può essere impiegato in molte posizioni del centrocampo e sono sicuro che mister Paolo Zanetti saprà utilizzarlo al meglio".

In conclusione Paolo Poggi ha spiegato come si svolgerà il ritiro di San Vito di Cadore:

"Il gruppo che partirà per San Vito sarà composto da circa 60 persone, qualcuno resterà a lavorare a Mestre ma nei prossimi giorni usciranno tutti i comunità a riguardo".

11.35 - Si chiude la conferenza stampa.