live Venezia, Niederaurer: "Stiamo costruendo un solido progetto per la Serie A"

vedi letture

Alle 17 il Presidente del Venezia Duncan Niederaurer, presenterà in conferenza stampa il progetto del club in vista del prossimo campionato di Serie A 2021-2022.

17:00 Inizio della conferenza stampa

Parla il Presidente Niederaurer:

"La promozione in Serie A è stato il nostro regalo alla città. Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi che purtroppo non sono potuti venire allo stadio ci hanno sempre sostenuto. Ringrazio i ragazzi e il mister per questo regalo che è arrivato proprio nell'anno della celebrazione de 1600 anni dalla nascita della città di Venezia.

La sera della promozione come avete visto ero presente allo stadio Penzo dove abbiamo festeggiato molto e mi sono congratulato con i ragazzi e il mister per l'impresa che abbiamo realizzato. La scorsa stagione è stata fantastica e abbiamo lavorato duro per ottenere l'obbiettivo della promozione in Serie A.

La Promozione in Serie A è un' opportunità d'investimento che cercheremo di sfruttare per rafforzare ancor di più il progetto di questa società.

Il primo progetto di ammodernamento del club è quello del centro sportivo del Taliercio, che riguardano principalmente gli spogliatoi e in parte i campi di allenamento del club.

Per quanto riguarda lo stadio Penzo stiamo mettendo in atto un paio di ammodernamenti, alcuni sono strettamente legati al sistema infrastrutturale per la partecipazione della serie A, circa 12.000 posti in deroga per il primo anno, che nell'anno successivo, 2022-23, dovranno arrivare ai 16.000 posti così da ottenere l'omologazione dello stadio Penzo per la Serie A. Il progetto prevede tanti lavori, faccio velocemente una lista dei lavori: impianto luci, audio, nuove sedute per la tribuna centrale, nuove uscite di emergenza, area media (dedicata alla stampa) spogliatoi e i servizi igienici... Tutti questi lavori non mi permettono di dare una data di fine lavori per ogni settore, speriamo di riuscire a finire tutto prima dell'inizio del campionato ed eventualmente di usufruire il meno possibile dello stadio Mazza di Ferrara. Ci tengo a ringraziare sia la società SPAL che il comune di Ferrara per la disponibilità dello stadio.

I Miglioramenti allo stadio ci permetteranno di dare ai nostri spettatori il massimo per quanto riguarda l'accoglienza e la loro partecipazione. Ringrazio anche tutto il comune di Venezia che ci sta dando tutto il supporto per finire con rapidità i lavori.

La lega di Serie A ha dato la disponibilità del 30% della capienza per le prime partite della stagione, se la situazione Covid dovesse continuare a migliore chiaramente si andrebbe ad aumentare sempre più la capienza dei tifosi allo stadio.

Sicuramente ci piacerebbe coinvolgere i nostri tifosi sia prima che dopo la partita, pandemia permettendo, con il comune stiamo valutando dei punti d'incontro vicini allo stadio per far vivere la migliore esperienza ai nostri tifosi, così da immergerli al 100% nello spirito arancioneroverde.

Per noi la continuità del progetto è molto importante, abbiamo subito confermato il nostro allenatore "Zorro" ( n.d.r. Paolo Zanetti). La rosa subirà dei cambiamenti, ma è normale visto il salto di categoria e il nostro approccio sarà fondamentale per ottenere il nostro obbiettivo. Nel selezionare i giocatori stiamo dando il massimo, noi puntiamo a giocatori che oltre a migliorare il livello della rosa devono appoggiare la nostra mentalità e che pensiamo possano essere funzionali al progetto. Per quanto riguarda la primavera stiamo adottando la stessa filosofia della prima squadra, quindi acquisteremo qualche giocatore straniero anche in ambito giovanile per aumentare la nostra forza anche nei giovani.

Per quanto riguarda il settore femminile stiamo adottando lo stesso progetto del maschile, quindi avremmo sia la prima squadra che la primavera e probabilmente cercheremo di ricreare la stessa struttura societaria che si sta occupando del settore maschile.

Per quanto riguarda il club con la promozione vogliamo puntare a diventare un marchio, brand a livello globale, siamo in attesa di lanciare le nuove maglie, la nuova partnership con Kappa è stata molto ben vista a livello globale.

Volevo fare un po' di chiarezza anche per quanto riguarda la proprietà, io amo questo club, ma il progetto non lo porto avanti da solo. Siamo un gruppo di imprenditori americani appassionati e stiamo dando tutto il possibile per questo club, ma la gestione del club è simile a quella di un' azienda, quindi vorremmo gestire economicamente e fiscalmente il club in modo responsabile.

Sia la dirigenza che la squadra sa di essere considerata come una tra le meno attrezzate per la Serie A, ma come lo scorso anno cercheremo di soverchiare i pronostici. Giocheremo da squadra come una famiglia e io sono fiducioso che questa squadra darà il massimo per raggiungere i nostri obbiettivi."

Non è preoccupato che la tribuna dei distinti non sia ancora stata toccata dai lavori?

"No, non sono preoccupato che la tribuna dei distinti non sia ancora stata abbattuta, abbiamo prefissato una sequenza dei lavori e seguiremo quella. I lavori attualmente proseguono nei tempi previsti e sono sicuro che finiremo in tempo, se ci dovesse essere qualche intoppo la società farà una nota ufficiale dove spiegherà i lavori non ancora conclusi.

Una mia personale idea che volevo realizzare è quella di mostrare dei video dove mostreremo l'avanzamento dei lavori, attualmente non lo possiamo fare perché i lavori stanno procedendo e non ci sono le condizioni di sicurezza per andare allo stadio Penzo. Il mio sogno è quello di portare i tifosi al Penzo qualche giorno prima dell'inizio del campionato per mostrare loro ciò che avremmo fatto per il club."

Ci parli un po' dei lavori del centro sportivo del Taliercio?

"I Lavori che stimo facendo in questo momento sono il rifacimento del campo in sintetico e gli spogliatoi, che erano già in previsione, ma serviva l'ok dell' amministrazione che puntualmente è arrivata. Per quanto riguarda invece il progetto della parte amministrativa i tempi sono più lunghi, ma non appena ci saranno novità vi informeremo prontamente."

Sarà presente anche lei nel ritiro di San Vito?

"La squadra sarà in ritiro dal 12 al 29 Luglio, a San Vito. Io salirò personalmente a San Vito di Cadore qualche giorno e poi incontrerò il mister e altri componenti del club nella mia casa in Toscana."

In conclusione il saluto del Presidente Niederaurer ai presenti della conferenza stampa:

:Voglio ringraziarvi perché apprezzo come lavorate e vi approcciate con il club. Ho piacere di aggiornarvi personalmente e costantemente su tutte le notizie sul club. Nei prossimi giorni sarò a Venezia con mia moglie e se ci sarà la possibilità avrei piacere di incontrarvi."

17:50 Fine della conferenza stampa