live Verona, Juric: "Il Bologna ha meritato di vincere. Per Tameze solo un fastidio"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

17.10 - Il tecnico del Verona, Ivan Juric, sarà a breve a disposizione della stampa per la conferenza post partita a margine della sfida del Dall'Ara contro il Bologna. Nulla da fare per i veronesi che escono sconfitti per 1-0 dai padroni di casa. Segui su TUTTOmercatoWEB.com le dichiarazioni in diretta dell'allenatore gialloblù.

17.09 - Inizia la conferenza di Juric.

Le condizioni di Tameze? Quanto è mancato oggi?

"Ha avuto un piccolo fastidio muscolare ma lui aveva anche dato disponibilità di giocare. Io non volevo rischiarlo, siamo scoperti in quel ruolo e perdere un altro giocatore sarebbe grave. Ho messo Dawidowicz e penso che se la sia cavata. Tameze nelle ultime gare ha fatto grandi prestazioni e ha dato tanto insieme a Barak. Oggi abbiamo dovuto fare scelte diverse".

Un giudizio sulla prestazione di Ilic?

"Ha 19 anni, sta crescendo bene. Oggi ha avuto alti e bassi durante la partita ma sta migliorando. E' un ragazzo intelligente, che lavora, ha doti tecniche e un ragazzo del 2001 che gioca così ha buone prospettive. Però abbiamo visto anche con Saicedo che se fanno troppe partite vanno in difficolta".

Risultato giusto?

"Si secondo me si, avremmo potuto pareggiare, ma oggi il Bologna ha meritato. Mi dispiace per il gol che gli abbiamo regalato. Era una situazione su cui avevamo lavorato. Loro hanno dato qualcosa in più".

E' una sconfitta che non deve allarmare?

"Io sono sempre allarmato. Ho visto anche oggi che è tutto difficile. Bisogna stare attenti e andare avanti, ma io rimango preoccupato. Finché non arriviamo alla fine non mi rilasso".

Si è rivisto Bessa, è un giocatore che può essere utile?

"Vediamo, non gioca da tanto tempo. E' un nostro giocatore. So che ha talento e può dare una mano. In questo momento tutti servono".

Nel secondo tempo tre grandi occasioni: Kalinic, Lazovic e Di Carmine. Il pareggio si poteva acciuffare?

"Si, ci poteva stare. Loro non hanno creato tanto di più. La mia sensazione è che abbiano meritato loro, perché secondo me oggi hanno fatto meglio".

17.14 - Termina la conferenza.