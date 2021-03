Liverpool ai quarti con un Alisson da record: 16 clean sheets dal debutto in Champions

Il portiere del Liverpool ed ex della Roma Alisson fa segnare a suo modo un record per quel che riguarda il ruolo del portiere. Dal suo debutto in Champions League nel settembre del 2017, infatti, Alisson ha mantenuto la sua porta inviolata più di tutti gli altri colleghi nello stesso lasso di tempo. Sono 16 i clean sheets in circa 3 anni e mezzo.

16 - Since Alisson made his UEFA Champions League debut in September 2017, the Brazilian has kept more clean sheets in the competition than any other goalkeeper (16). Imposing. pic.twitter.com/exf2xHJQhQ

— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021