Liverpool, Klopp: "Premier è altra cosa, gara col Lipsia per rimetterci in carreggiata"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato nel pregara di Liverpool-Lipsia, con i suoi Reds che partono dal vantaggio per 2-0 dell’andata ma arrivano alla sfida con qualche problema di troppo in Premier League: “Oggi è Champions League, la Premier è un’altra cosa. In Champions per ora è andata bene, oggi ci proponiamo di continuare su questa strada. Ci sono situazioni che capitano in stagione ma devi rimetterti sulla strada giusta e la gara di stasera ce lo permetterà. Abbiamo una buona squadra da poter mettere in campo e una buona panchina da poter utilizzare”.