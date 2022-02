Liverpool, la sorpresa Elliott. Klopp: "Era l'ideale contro un centrocampo come quello dell'Inter"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha sorpreso tutti ieri sera schierando dal primo minuto Harvey Elliott, classe 2003. Quasi un'ora di gioco per il centrocampista, così valutato dal tecnico: "È stato ok, ma Harvey può giocare molto meglio di quanto abbia fatto. Il motivo per il quale ha giocato è perché sapevamo in che spazi giocare e quei semispazi intorno ai tre di centrocampo sono zone per lui naturali in quanto è molto flessibile e offensivo. Quando hai 18 anni e giochi contro una delle squadre più esperte del calcio mondiale, per di più italiane, per un giocatore offensivo non è una passeggiata al parco. È stata una partita molto, molto importante per lui e molto utile anche per noi".