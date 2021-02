Liverpool, talismano Thiago: undici vittorie consecutive in Champions League per l’iberico

La stagione di Thiago Alcantara al Liverpool è stata finora una delusione con appena 14 presenze in tutte le competizioni a causa di un problema al ginocchio che lo ha tenuto a lungo ai margini della squadra di Klopp. Questa sera però lo spagnolo si è tolto la soddisfazione di fare il suo esordio con la maglia dei Reds in Champions League. Un esordio vincente che ha allungato la sua striscia positiva nella massima competizione europea per club: sono ben 11 infatti le vittorie consecutive (10 con la maglia del Bayern Monaco, una con quella del Liverpool) di Thiago che raggiunge così Javi Martinez, suo ex compagno in Germania, e Dani Carvajal in questa speciale classifica.

11 - Liverpool midfielder Thiago has now enjoyed a win in each of his last 11 UEFA Champions League appearances, the joint-longest run of wins by a Spaniard in the history of the competition alongside Javi Martinez (November 2020) and Dani Carvajal (April 2018). Heaven. pic.twitter.com/7gOggSmhTD

— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021