"ll Milan la squadra da battere". Così Pirlo ha deciso di spostare l'attenzione sui rossoneri, il video

Conferenza stampa odierna per Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, dove ha parlato anche della corsa al titolo. "Chi è primo in classifica è sempre la squadra da battere. Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, vinciamo da nove anni ed è chiaro ci sia pressione su di noi, ma il Milan è la squadra da battere perché è primo". Questo e non solo nel video proposto da TMW, clicca sul link in calce per sentire tutte le parole di Pirlo a -1 dal Sassuolo.