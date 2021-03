Lo schiacciasassi City vola ai quarti. Non c'è scampo per il 'Gladbach, 2-0 anche al ritorno

Impressionante. Per descrivere il Manchester City di Pep Guardiola si possono sprecare tante parole e scomodare illustri precedenti della storia del calcio. A cominciare dal "suo" Barcellona, che nel triennio 2008-2011 attuò una vera e propria rivoluzione e vinse tutto. Oggi Pep è più maturo e insegue la sua terza Champions League, ossessione da ormai un decennio: l'impressione è che mai come stavolta possa raggiungerla, viste la solidità, la continuità e la bellezza della sua creatura. I Citizens volano ai quarti grazie alla vittoria contro il Borussia Mönchengladbach, squadra in crisi di risultati e di identità da quasi due mesi, mentalmente scossa dalla notizia dell'addio di Marco Rose a fine stagione: De Bruyne e Gundogan chiudono la pratica già nel primo tempo, nella ripresa gestione perfetta delle forze.

Il 2-0 in trasferta della gara d'andata rendeva la sfida della Puskas Arena una pura formalità. I tedeschi reggono nei primi 12', provando a pressare e a giocare in velocità, ma vengono puniti dal siluro del fantasista belga e poi crollano sei minuti più tardi, quando l'ex centrocampista del Borussia Dortmund si conferma bomber implacabile e realizza il suo quindicesimo centro stagionale. La reazione degli ospiti si esaurisce nel diagonale di Embolo che si spegne a lato di poco: il resto della partita è un monologo degli inglesi, che legittimano la superiorità e fanno valere qualità ed esperienza. La girandola dei cambi non modifica l'inerzia di un match che si spegne inesorabilmente con il passare dei minuti, addormentato dal fraseggio dei ragazzi di Pep. Finisce così, con ritmi quasi da amichevole estiva e la gioia del City, meritatamente tra le prime otto d'Europa.