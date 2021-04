Lo spareggio Champions dice Napoli al 45': Insigne-Politano, per ora è 2-0 sulla Lazio

vedi letture

Napoli-Lazio 2-0 al 45'

Napoli e Lazio giocano una prima frazione di gara bella, intensa, tosta e che vede al momento la banda Gattuso sul 2-0: gli squilli arrivano subito, col rigore segnato da Insigne al 7' ma frutto di un episodio che sarà pane per i moviolisti. Intervento nell'area del Napoli con Hysaj che con la mano tocca la spalla di Lazzari, sbilanciandolo e atterrandolo. Rigore? No. Di Bello va al VAR e decreta il tiro dagli undici metri per un precedente tocco di Milinkovic sulla testa di Manolas. Prima della ripartenza biancoceleste, infatti, dopo un cross al centro il serbo è andato col piede a martello. Il replay sembra evidenziare il tocco sul pallone con la punta del piede ma, coi tacchetti, va a impattare sul volto di Manolas. Il greco è andato a terra e poi sulla ripartenza l'atterramento di Lazzari. Ma Di Bello, una volta al VAR, ha rivisto solo (perché primo in ordine temporale) il fallo in area Lazio.

Orgoglio Lazio ma non basta Rete di Insigne e la Lazio subisce il colpo tanto che pochi minuti più tardi Politano viene servito da Mertens, col belga che riceve un lancio di Insigne sul filo del fuorigioco. Politano punta Fares, lo lascia sul posto e buca un incerto Reina sul primo palo. L'orgoglio poi ha la meglio sui biancocelesti che cercano di accorciare almeno le distanze ma al 20' Correa conclude e la sfera colpisce il palo. Avanti coi minuti, gli avanti biancocelesti vengono ben ammortizzati dalla difesa azzurra mentre dall'altra parte sale in cattedra Acerbi e il Napoli perde abbrivio in attacco. Ma è avanti due reti al 45'.