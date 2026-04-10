Lo Sporting apre alla cessione di Hjulmand: Juventus interessata, ma c'è un altro club in pole

Il Manchester City accelera per rinforzare il centrocampo e mette nel mirino Morten Hjulmand. Il club inglese ha intensificato i contatti nelle ultime settimane, muovendosi in anticipo sulla concorrenza rappresentata da Juventus e Manchester United. A spingere l’operazione è soprattutto Hugo Viana, che conosce perfettamente il giocatore e l’ambiente dello Sporting CP, avendolo portato a Lisbona dal Lecce. Un legame che potrebbe rivelarsi decisivo, anche alla luce degli ottimi rapporti tra le due società.

Al momento non esiste una trattativa ufficiale - scrive A Bola - ma il City ha già raccolto informazioni sulle richieste economiche: la clausola rescissoria è fissata a 80 milioni, ma lo Sporting sarebbe disposto a trattare per una cifra tra i 40 e i 50 milioni. Una posizione dettata anche dalla volontà di valorizzare un giocatore cresciuto molto negli ultimi anni, protagonista e capitano nelle recenti vittorie in campionato.

Il club portoghese, guidato da Frederico Varandas, considera ormai probabile la cessione e si è già mosso per individuare un sostituto con caratteristiche simili: fisicità, esperienza e prospettiva futura. Per il City, Hjulmand rappresenta un profilo ideale anche in vista di possibili cambiamenti in mediana. I prossimi mesi saranno decisivi, ma la sensazione è che la corsa sia già entrata nel vivo.