Lo stadio Olimpico verso Euro2020, Cozzoli: "Messo in campo organizzazione e tecnologia"

Il presidente e amministratore delegato di "Sport e Salute" Vito Cozzoli ha parlato ai microfoni di Rai Sport del ritorno del pubblico allo stadio Olimpico per gli Europei: "Penso che il Governo, il Ministro Speranza e il Sottosegretario Vezzali, abbia avuto coraggio e noi li ringraziamo per quello che hanno fatto perché Sport e Salute e la Federcalcio hanno mandato la proposta di protocollo sanitario nel mese di aprile quando la situazione sanitaria era più complicata. Adesso le cose stanno andando meglio però non ci si improvvisa a gestire un evento di questo genere in queste condizioni. Abbiamo fatto delle scelte nei mesi scorsi, eravamo già pronti a settembre per ospitare le partite della Roma e della Lazio qui all'Olimpico. Abbiamo messo in campo organizzazione e tecnologia. L'organizzazione per gestire i flussi delle persone, la tecnologia per fare i conti con la pandemia. I tifosi saranno accolti da 48 termo-camere che rileveranno la temperatura, si passerà sotto dei tunnel per evitare ogni tipo di assembramento. C'è una control room che consente di monitorare tutto lo stadio. L'intelligenza artificiale ci aiuta per assecondare quelle che sono le nostre emozioni di rivedere una partita finalmente a porte aperte".