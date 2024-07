Lo United vuole rinegoziare il prestito di Amrabat. E pensa a Youssouf Fofana

Da Sky Sports UK le ultime informazioni sul calciomercato del Manchester United che riguardano anche due club italiani. I red devils hanno deciso di non esercitare la clausola da 20 milioni di euro per riscattare Sofyan Amrabat dalla Fiorentina ma - si legge - l'intenzione di Ten Hag è quella di provare a riportare il centrocampista marocchino in Inghilterra per una cifra diversa rispetto a quella pattuita la scorsa estate.

Un'altra idea per il centrocampo dei red devils è Youssouf Fofana, centrocampista della nazionale francese legato al Monaco da un altro anno di contratto. Il calciatore classe '99 è in trattativa avanzata col Milan ma - si legge - occhio al Manchester United.

Su Amrabat s'è così recentemente espresso ai microfoni di 'Radio FirenzeViola' il direttore sportivo Malu Mpasinkatu: "Amrabat in condizione è un giocatore importante per la Fiorentina. Però se lui mentalmente non sente di avere più stimoli, meglio trovare altre soluzioni. Il contratto ce l'ha ed è giusto rispettarlo, detto questo se le parti trovano un'altra via d'uscita forse è meglio per tutti".