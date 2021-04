Locatelli pronto per la Juve? L'endorsement di De Zerbi: "É pronto per ogni centrocampo"

E' Manuel Locatelli uno degli uomini più chiacchierati del presente, ma non solo. Il centrocampista del Sassuolo, tra i più positivi della stagione neroverde, si appresta a catalizzare il mercato della prossima estate, che lo vedrà protagonista anche con la maglia della Nazionale agli Europei. La Juventus, in prima fila, ma anche tante big pronte ad inserirsi per il talento allenato da Roberto De Zerbi. Nel frattemo, in attesa del futuro, un ulteriore endorsement arriva direttamente dal tecnico del Sassuolo: "Locatelli pronto per la Juventus? E' pronto per ogni centrocampo", la breve ma significativa battuta rilasciata ai microfoni di Sportitalia.

