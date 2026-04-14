TMW Lookman si "ripaga" metà cartellino: il suo gol vale 15-20 milioni per l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid è in semifinale di Champions League grazie al gol di Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano ha firmato la rete che è valsa l'1-2 nella gara di ritorno dei quarti contro il Barcellona e complice lo 0-2 dell'andata in favore dei Colchoneros la sconfitta di questa sera è stata completamente indolore per Simeone e i suoi, che dopo 9 anni tornano a giocare il penultimo atto della competizione più importante d'Europa. Un gol che è valso il passaggio del turno dunque e che porterà nelle casse dell'Atletico Madrid una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, tra premio qualificazione, bonus per i prossimi risultati partita (vittorie/pareggi), market pool e ranking storico e incassi da stadio.

Metà cartellino ripagato.

In questo modo, in pratica, Lookman si è "ripagato" metà del suo cartellino, visto che nel gennaio scorso il club spagnolo aveva speso 35 milioni di euro per prelevare il nigeriano dall'Atalanta. Un acquisto che ha dato e sta dando i frutti sperati all'Atletico, capace di eliminare il Barcellona che sta dominando la Liga in questa stagione.

Obiettivo Budapest.

Adesso i Colchoneros puntano dritti verso la finale del prossimo 30 maggio, che verrà giocata alla Puskas Arena di Budapest. Prima però la doppia sfida contro una tra Arsenal e Sporting CP, che si affronteranno domani all'Emirates Stadium di Londra. Lookman proverà a essere ancora una volta protagonista in una notte europea, dopo il gol di oggi e, soprattutto, dopo aver regalato l'Europa League all'Atalanta nel 2024 con l'indimenticabile tripletta in finale contro il Bayer Leverkusen.