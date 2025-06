Lotito: "Lazio partita per vincere e poi non ha vinto nulla. Come qualche squadra del Nord..."

Con quali obiettivi partirà la Lazio, che nella stagione appena conclusa ha fallito la qualificazione alle coppe europee, all'inizio del prossimo campionato? Un quesito posto a Claudio Lotito, presidente biancoceleste, a margine della presentazione ufficiale del progetto 'Lazio Academy', avvenuto questa mattina presso la Sala Convegni di Palazzo Sanizi a Rieti: "Obiettivi? Gli stessi dello scorso anno. Nella prima fase di campionato abbiamo dimostrato di poterli raggiungere, e poi ci siamo persi. La Lazio era prima in Europa League e poteva andare in finale, come qualche squadra del Nord che è partita per vincere tutto e poi non ha vinto nulla", le parole di Lotito riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Due battute anche sulla Lazio Primavera e sulla Lazio Women: "Non dobbiamo creare aspettative, ci vuole tempo per fare le cose. Siamo partiti con l'organizzazione: la Lazio ha a disposizione delle potenzialità, che riguardano anche calcio giovanile e femminile, che saranno sinergicamente funzionali alla crescita del territorio. Tutto ciò che è funzionale per la Lazio e per il territorio si metterà in campo. A Rieti non c'è una squadra forte del calcio femminile, giusto? Potremmo agire in tal senso".