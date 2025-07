Lotito: “Non aspiriamo alla Conference. Vendere? Mai pensato, la Lazio non è alla portata di tutti”

“Era giusto che la Lazio partecipasse alla Conference League? È una competizione a cui non aspiriamo”. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha confermato l’impressione che la terza competizione europea non sia particolarmente intrigante per il club biancocelesti: “Quest’anno ci è saltata l’Europa League, però ci è andata la Roma che fino a poche partite prima aveva 15 punti di ritardo. Qualcosa è successo, si è spenta la squadra: perché? Ai posteri l’ardua sentenza, il dato oggettivo è che siamo arrivati settimi”.

Se un giorno arrivasse qualcuno a manifestare interesse nei confronti della Lazio, cosa risponderebbe?

“Premesso che non si è mai presentato e sono convinto che non si presenterà nessuno. Per un semplice motivo: voi parlate sempre a livello teorico, poi ci sono le cose pratiche. La Lazio ha un patrimonio immobiliare di oltre 300 milioni e un patrimonio giocatori di oltre 300 milioni: già così, non è alla portata di tutti. Io ho sempre ritenuto di non alienarla, vorrei ricordare a tutti coloro che spendono soldi e affittano aerei, chissà per quali motivi, per dire che devo liberare la Lazio o magari Forza Italia, che ho messo i soldi quando in Italia nessuno metteva un euro. Ho preso una società che fatturava 84 milioni e ne perdeva 86,5 con tanti debiti, sembrava impossibile e me ne sono fatto carico. Ho anche patrimonializzato la società e l’ho fatta crescere, in termini di forza e di credibilità: oggi non ritengo ci siano le condizioni per vendere, sia perché non voglio farlo sia perché penso che sarebbe un errore. Ai tifosi vorrei ricordare che nel 2003 fu fatto un aumento di capitale sociale chiedendo ai tifosi di sottoscrivere le azioni, come accaduto anche nell’anno precedente. Io quando sono subentrato ho trovato gente che piangeva perché voleva essere risarcita: non mi sembra che io abbia chiesto ai tifosi di intervenire chiedendo di sottoscrivere un aumento di capitale. C’è una sparuta minoranza di persone che non gradiscono la mia presenza, ai medici del Gemelli hanno scritto di farsi i fatti loro ma ho sempre imparato che chi predica del male poi riceve del male. Io penso di fare le cose giuste, in modo completamente disinteressato. Io non ho vinto lo scudetto, è vero, ma ho costruito una società solida e internazionale. E poi sono riconoscibile, a differenza dei fondi in cui non si sa chi c’è e su cui per fortuna stanno lavorando a una norma”.

La conferenza stampa di Claudio Lotito.