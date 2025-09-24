Lazio, Lotito: "Vado avanti per la mia strada, come il futuro di questo club è garantito"
Claudio Lotito è al lavoro per sbloccare il mercato di gennaio della Lazio. Il numero uno biancoceleste ha tempo sei giorni per risolvere il problema che l'estate scorsa ha bloccato le trattative. Il presidente ha però chiarito la situazione con delle dichiarazioni riprese dall'edizione odierna de Il Messaggero:
"Vengono messe in giro false voci ad hoc sul fatto che la società stia fallendo, quando abbiamo 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di parco giocatori. Io vado avanti per la mia strada, come il futuro di questo club è garantito".
