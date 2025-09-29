Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, vigilia di Champions League. C'è lo Slavia Praga, turnover di Chivu?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
di Bruno Cadelli

L’Inter si prepara ad affrontare lo Slavia Praga nel secondo match della League Phase della Champions League. I nerazzurri domani proveranno ad inanellare la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, issandosi così a sei punti nella maxi classifica della Coppa dei Campioni. In casa nerazzurra si respira un umore diverso rispetto ad un mese fa dato che dopo lo scontro diretto di ieri sera tra Milan e Napoli la vetta del campionato è più vicina. Oggi per i nerazzurri le tradizionali attività di vigilia con l’allenamento in mattinata ad Appiano Gentile e la conferenza stampa di Cristian Chivu alle 14.00. Domani sera rispetto al match con il Cagliari ci potrebbero essere alcune variazioni.

Turnover ma non troppo. Ecco come può schierarsi l’Inter di Chivu
Domani sera alle 21.00 l’Inter ospita lo Slavia Praga e potrebbe farlo con qualche cambio rispetto all’undici titolare che si è visto contro il Cagliari. In porta dovrebbe ritornare Yann Sommer, attenzione anche in difesa con il possibile rientro di Acerbi. Davanti ancora Lautaro Martinez, da capire però se ci sarà Thuram oppure se, dopo la rete segnata contro i rossoblu, scenderà in campo nuovamente da titolare Pio Esposito. Sulla destra scalpita Dumfries ma con Cristian Chivu le sorprese nell’undici sono dietro l’angolo.

Difesa a quattro ed esordio europeo incerto. Alla scoperta dello Slavia Praga
Lo Slavia Praga non è una corazzata europea ma Chivu non vuole cali di tensione. La squadra della Repubblica Ceca è seconda in campionato e nella prima partita di Champions League ha pareggiato 2-2 in casa contro il Bodo Gimt. Un avvio un po’ balbettante contro una squadra che comunque si è sempre fatta rispettare nel contesto europeo. Ne sanno qualcosa sia la Roma che la Lazio. Lo Slavia dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 e arriva al Meazza con il vento in poppa. Non ha mai perso in queste prime undici partite stagionali collezionando 7 vittorie e quattro pareggi.

