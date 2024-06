Luis Alberto all'Al-Duhail: visite mediche fissate. I dettagli dell'accordo

vedi letture

Ormai da giorni vi abbiamo raccontato dell'imminente passaggio di Luis Alberto all'Al-Duhail, con il centrocampista che lascerà la Lazio nel corso delle prossime ore. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it lo spagnolo si sottoporrà alle visite mediche nelle prossime ore e successivamente firmerà il contratto che lo legherà al club di Doha.

I dettagli.

Alla Lazio andranno circa 12 milioni di euro (il 25% del trasferimento spetterà al Liverpool, circa 3 milioni), mentre per lo spagnolo è pronto un ingaggio da otto milioni netti a stagione. Un’operazione che darà poi il via al mercato in entrata della Lazio, che ha già chiuso Tchaouna con la Salernitana e lavora per Dele-Bashiru dell’Hatayspor.

La nuova Lazio che verrà

La nuova Lazio nascerà ufficialmente questa settimana con l’annuncio di Marco Baroni sulla panchina biancoceleste. Lotito ha assicurato che a breve l'allenatore firmerà un biennale da 1,5 milioni bonus compresi. Baroni poi dovrà fare i conti con una rosa anziana (la sesta per età media nei top cinque campionati europei), la società vuole ringiovanire ed è disposta anche a cessioni pesanti. Oltre a Luis Alberto, attenzione al futuro di altri elementi centrali dello spogliatoio biancoceleste. Da Immobile a Cataldi, da Romagnoli a Pedro, in tanti potrebbero lasciare la Lazio in estate. Tutto però inizia dalla cessione del Mago, che nella sua luna di miele a Doha è pronto a dire ufficialmente addio alla Lazio.