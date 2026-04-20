Luis Figo sui prossimi Mondiali: "Il ripescaggio diretto dell'Italia sarebbe discutibile"

"Penso che la gente in Italia, i dirigenti, tutti quelli che fanno parte della nazionale debbano riflettere, serve una riflessione profonda, perché se si viene eliminati una volta ok, se sono due è strano ma se diventano tre occorre pensare a una ristrutturazione, produrre più talenti, se tu non vinci non è solo una questione strutturale ma di qualità". A parlare così, in occasione dei Laureus World Sports Awards a Madrid, è l'ex leggenda del calcio mondiale Luis Figo: "E' un peccato che l'Italia, che è una potenza del calcio, non sia ai Mondiali", le parole riportate da SportMediaset.

"Riguardo al ripescaggio, non so quali sarebbero le basi per ripescare direttamente l'Italia e non altre nazionali, sarebbe discutibile", ha inoltre aggiunto lo stesso Figo.