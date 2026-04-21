Figo incensa Olise: "Uno dei favoriti per il Pallone d'Oro. Lui al Real? Complicato"

L'ex stella di Barcellona, Inter e Real Madrid, Luís Figo, incensa Michael Olise. Da un'ala che ha fatto la storia del calcio ad una che la sta scrivendo ora: questa settimana al gala dei premi Laureus, Figo lo ha definito come un candidato serio al Pallone d'Oro.

"La mia opinione non è cambiata" - ha detto Figo - "; è un giocatore incredibile che ha fatto la differenza nei quarti di finale", ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "Sta avendo un anno incredibile, quindi direi che è uno dei favoriti per vincere il Pallone d'Oro. È una piacevole sorpresa, e per gli appassionati di calcio, è un piacere vederlo giocare".

Alla domanda sulle voci che collegano Olise al Real Madrid, Figo è stato schietto: "È complicato perché è già in un top club europeo. Ma non c'è dubbio che sia un grande acquisto per il Bayern, che si è assicurato un ottimo accordo".

Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha commentato così queste voci: "Prima di tutto, è fantastico che così tante persone vogliano parlare di Michael Olise. Tutto ciò che accade intorno a noi ci scivola addosso. Tuttavia, siamo molto contenti che la gente parli di lui in termini così positivi".