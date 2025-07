TMW Luka Modric arrivato alla Madonnina. Bagno di folla e visite mediche col Milan in corso

Luka Modric è arrivato in questi minuti alla Madonnina, a Milano, per sostenere le visite mediche per conto del Milan. Dopo lo sbarco a Malpensa in mattinata, il centrocampista croato è arrivato nella clinica lombarda e sta iniziando i test medici propedeutici alla firma sul contratto.

L'ex stella del Real Madrid è stato accolto da decine di tifosi rossoneri che acclamavano il suo nome ed è entrato nella struttura salutando i presenti. Modric sosterrà parte delle visite mediche, dopo averne fatta una prima un mese fa. In seguito si sposterà al centro ambrosiano per l'idoneità sportiva e infine si recherà a casa Milan per la firma sul contratto e girare i vari contenuti per media.

L'ex Pallone d'Oro, in arrivo a Milano a parametro zero dopo i trionfi col Real, firmerà un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione. Nell'ultima stagione giocata con la camiseta blanca, il classe '85 ha messo insieme un totale di 63 presenze fra tutte le competizioni con all'attivo 4 gol e 9 assist.