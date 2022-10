Lukaku all'Inter a titolo definitivo nel 2024? Per il Chelsea il belga varrà 46 milioni

Romelu Lukaku all'Inter a titolo definitivo. È uno scenario al quale la dirigenza nerazzurra e quella del Chelsea hanno iniziato a pensare sin dal momento in cui il belga è tornato a Milano, in prestito. E che potrebbe diventare concreto dal 2024: se dalla prossima stagione, con un accordo analogo agli 11 milioni a stagione, l'ipotesi più concreta è quella di un nuovo prestito, in quella successiva il ritorno in pianta stabile dovrebbe diventare realtà.

A quali cifre? Calcio&Finanza dedica un approfondimento al valore di mercato di Lukaku. Nello specifico, al termine della prossima stagione il giocatore avrà un valore a bilancio del Chelsea di circa 46 milioni di euro. Sotto questa cifra, i londinesi incasserebbero una minusvalenze. C'è poi da discutere l'ingaggio di Lukaku: quello previsto nel contratto con i Blues si aggira sui 12 milioni di euro netti a stagione, quello corrisposto dall'Inter allo stato attuale è di circa 11 milioni di euro lordi, considerando i benefici del Decreto Crescita e uno "sconto" sul netto pur di tornare a Milano.